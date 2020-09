Nijestee haalt per abuis woning leeg: “Mijn spullen zijn nu kapot of foetsie”

nieuws

Woningcorporatie Nijestee heeft afgelopen week per ongeluk een woning aan de Johan Vermeerstraat leeggehaald waarbij de volledige inboedel in een vuilcontainer werd gegooid. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden dinsdagavond.

De woningen aan de Johan Vermeerstraat gaan gesloopt worden. Uiterlijk 31 augustus moesten de bewoners hun woningen verlaten hebben. Afgelopen donderdag kwam de 28-jarige Amber de straat in fietsen toen ze verschillende mannen voor haar woning in de weer zag. Toen ze beter keek zag ze dat ze bezig waren met haar eigen spullen. Amber woont samen met haar vriend in de woning. Vanwege de aanstaande verhuizing staat het appartement en de berging volgestouwd met spullen die verhuist moeten gaan worden.

Dure spullen zijn achterover gedrukt

Woningcorporatie Nijestee en het sloopbedrijf hebben een bedrijf ingehuurd dat de berging leeghaalt. In plaats van in een verhuiswagen beland huisraad, kleding, foto’s en andere dierbare spulletjes in een container. Volgens het Dagblad hebben de medewerkers van dit bedrijf eerst alle spulletjes overhoop gehaald waarbij dure en waardevolle spullen opzij zouden zijn gezet. Deze zouden vervolgens achterover gedrukt zijn.

Stomme fout

Directielid Jan Jaap Vogel van Nijestee laat aan het Dagblad weten dat er sprake is van een stomme fout. De corporatie zegt coulant om te willen gaan met het vergoeden van de schade maar daarbij moet er wel vastgesteld kunnen worden wat er in de berging lag. “Onze ervaring in algemene zin leert dat huurders regelmatig misbruik maken van dergelijke situaties. Daarom stellen we ons voorzichtig op en kunnen we niet beloven dat we alles vergoeden.”

Amber en haar vriend zijn ondertussen veel waardevolle spullen kwijt. Andere spullen zijn kapot gesmeten. Ze schatten het schadebedrag op dit moment op 13.000 euro. Binnenkort vindt er tussen Nijestee en Amber een bemiddelingsafspraak plaats.