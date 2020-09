Nieuwe woonvorm in Harkstede voor groep bijzondere mensen

nieuws

foto: André Huitenga

De gemeente, woningcorporatie Lefier en zes zorginstellingen willen aan de Hoofdweg 143a in Harkstede een nieuwe woonvorm beginnen voor mensen die nu nog geen goede woonplek hebben.

De woonvorm bestaat uit tien eenpersoonswoningen, waarvan één voor de beheerder. De nieuwe bewoners hebben vaak psychiatrische en/of verslavingsproblemen en zijn dakloos. Een eigen woonruimte in een omgeving met weinig prikkels kan hen rust en stabiliteit geven. Ze moeten er wel zelf willen wonen en zich aanpassen aan afspraken.

De beheerder woont en werkt op het terrein. Hij of zij begeleidt de bewoners en is contactpersoon voor de omwonenden en ondernemers in de buurt. De beheerder wordt geholpen door een team van medewerkers van zorginstellingen.

De woningen passen niet in het bestemmingsplan. Daarom wordt een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. De locatie is onder meer gekozen omdat er minimaal honderd meter afstand is tot de meeste omliggende woningen. Bovendien is de grond van de gemeente. De omwonenden en ondernemers in de omgeving zijn via persoonlijke gesprekken op de hoogte gesteld. Niet iedereen is blij met de nieuwe buren, erkent ook wethouder Roeland van der Schaaf.