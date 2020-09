Nieuwe Volksuniversiteit Groningen van start

nieuws

De nieuwe Volksuniversiteit Groningen gaat in oktober van start. In de week na de herfstvakantie wordt begonnen met het geven van de eerste cursussen.

De activiteiten van de oude Volksuniversiteit werden door Forum Groningen beëindigd. Een aantal oud-docenten was het daar niet mee eens en zijn een nieuwe Volksuniversiteit gestart. “Volksuniversiteiten werden meer dan honderd jaar geleden opgericht om iedereen de kans te geven een cursus te volgen”, laat een woordvoerder weten. “Er worden geen toegangseisen gesteld en er worden geen examens afgelegd. Voor de cursussen worden hele schappelijke prijzen gevraagd. In Nederland bestaan zo’n zeventig Volksuniversiteiten. Wij als oud-docenten vonden dat zo’n universiteit in de stad Groningen niet mag ontbreken.”

In de week na herfstvakantie wordt er gestart met verschillende taalcursussen waaronder Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans en Zweeds. Inschrijven kan tot 12 oktober. Meer informatie is te vinden op deze website.