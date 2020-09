Nieuwe regionale maatregelen nodig als besmettingen blijven oplopen

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Er zijn nieuwe regionale maatregelen nodig als het aantal coronabesmettingen blijft oplopen zoals de afgelopen week. Dat zegt Jaap van Dissel van het RIVM zaterdag in een interview met het Algemeen Dagblad.

Uit de cijfers blijkt dat er voornamelijk onder jongeren veel besmettingen plaatsvinden. “Studenten zijn begonnen met hun studiejaar, bouwen veel contacten op. Maar dat kan nu even niet”, zegt Van Dissel. Welke maatregelen dan effect hebben? “Studentensociëteiten en horeca ’s avonds laat dicht en beperkingen opleggen van het aantal sociale contacten. Daar moet je dan aan denken.”

“Negen van de tien mensen met klachten gaat de straat op”

Grootste oorzaak van het toenemend aantal besmettingen lijkt het niet naleven van de regels. “Uit ons gedragsonderzoek blijkt dat negen op de tien mensen met klachten nog naar buiten gaan. Dat is gewoon riskant.” Van Dissel zegt dat het belangrijk is om de hygiëne-maatregelen en de anderhalve meter afstand in acht te nemen.

Vrijdag kwamen er 1.270 nieuwe besmettingen bij. In Groningen werd een coronabrandhaard ontdekt bij studentenvereniging Navigators. Ook werden coronagevallen geconstateerd in een woonzorgcentrum in Selwerd en in verpleeghuis Blauwbörgje.