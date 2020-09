Nieuw stickerboek moet de historie van Hoogkerk overbrengen op jeugd

De historie van Hoogkerk is te zien in een nieuw stickerboek waar vrijdag de eerste exemplaren van werden uitgedeeld. In het boek staan verhalen over de geschiedenis van Hoogkerk en is er ruimte meer dan 200 stickers.

De stickers zijn te verzamelen bij de Albert Heijn in het dorp. Het boek is bedoeld voor jong en oud. “De jeugd weet natuurlijk heel weinig van Hoogkerk,” zegt Fokko Kip, eigenaar van de Albert Heijn. “Wij hebben bij een vorige actie gemerkt dat zelfs de jeugd geïnteresseerd is in hoe het dorp waar ze wonen er vroeger uit zag. Zo kunnen we een beetje geschiedenis bewaren voor later. Daar is het boek heel leuk voor.”

Jaap Schuurman, voorzitter van de Historische Vereniging Hoogkerk, is benieuwd naar het boek. “Persoonlijk ben ik vooral van de jongere historie. Ik vind het mooi om mensen te zien uit mijn jeugd.”