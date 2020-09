“Nazomer is volgende week geen lang leven beschoren”

nieuws

Foto Andor Heij. Zonsondergang 3

De nazomer die voor volgende week op de planning staat lijkt geen lang leven beschoren. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag is er eerst geregeld zon maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en bij een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 2 of 3, wordt het 18 graden. In de nacht naar vrijdag is het helder en koelt het af naar 9 graden.”

“Vrijdag zijn er eerst talrijke wolkenvelden maar breekt de zon vooral in de middag steeds vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 graden.”

Afgelopen dagen zei je dat het vanaf het weekend nazomer wordt. Gaat dat nog steeds door?

“Ja. Na het weekend zie ik de temperaturen snel oplopen tot 27 of 28 graden op dinsdag. Woensdag gaan er echter buien vallen en wordt de zeer warme lucht verdreven. We kunnen dus zeggen dat het nu lijkt om een korte maar krachtige warmte-explosie.”