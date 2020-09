Navigators telt inmiddels 50 besmettingen met corona

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Het aantal besmettingen met corona bij de Groninger studentenvereniging Navigators is opgelopen tot 50. Dat meldt RTV Noord.

Twee dagen geleden hadden 29 leden een besmetting opgelopen. Een woordvoerder van de christelijke vereniging stelt dat het geen verrassing is dat het aantal besmettingen is opgelopen, omdat een aantal testuitslagen nog niet binnen was. Het aantal van vijftig personen kan nog enigszins toenemen, omdat de quarantaineperiode van tien dagen nog niet voorbij is.

Toen vorige week de eerste besmettingen ontdekt werden, heeft het bestuur van Navigators alle verenigingsactiviteiten afgelast. Een bestuurslid stelt dat die besmettingen buiten de vereniging plaatsvonden. De meest recente besmettingen vonden plaats via onderlinge contacten tussen de leden, onder meer omdat ze huisgenoten van elkaar zijn. De besmette verenigingsleden hebben of hadden allen milde klachten. Een aantal van hen is inmiddels klachtenvrij.

Ook bij de studentenverenigingen Vindicat en Albertus is sprake van leden met milde klachten.