Naast eten en drinken nu ook minigolf op Suikerterrein

nieuws

Foto: Luchtstroom

Bij Luchtstroom, de initiatiefnemers van het ‘anderhalvemeterplein‘ op het Suikerterrein, kunnen Stadjers vanaf dinsdag ook minigolfen.

De acht banen hebben verschillende thema’s en zijn ontworpen door kunstenares Caroline van de Meent. De minigolfbanen hebben vorig jaar tijdens Let’s Gro nog in de binnenstad gestaan en hebben nu een nieuw plekje gevonden op de Luchtstroom.

Een rondje over de banen kost drie euro per persoon. Reserveren in verplicht. Mooi weer is en blijft een voorwaarde voor opening van het plein en de golfbanen.