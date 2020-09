‘Naar Apeldoorn of een paar dagen wachten voor een coronatest’

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De wachttijden voor een coronatest in Groningen of Drenthe lopen dinsdag flink op. In sommige gevallen wordt geadviseerd om te kiezen tussen een paar dagen wachten of een afspraak te maken in Apeldoorn, weet het Dagblad van het Noorden van een niet nader genoemde beller.

De GGD’s in Groningen en Drenthe zijn bekend met het probleem, maar spreken van een tijdelijke situatie. Medewerkers van het landelijke coronatest-callcenter adviseren mensen met klachten nu thuis te blijven totdat het maken van een afspraak weer mogelijk is in de buurt.

Binnen Nederland wordt op dit moment geschoven met de testcapaciteit. Dat kan betekenen dat mensen die een test willen uit een rustige regio langer moeten wachten dan mensen uit een relatief drukke regio. Zo werden tests van Certe uit Groningen ook geanalyseerd in Deventer en Wageningen, maar hier worden nu tests bekeken uit de drukste regio’s.