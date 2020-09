Museumkaart voor Forumexposities hopelijk begin 2021 geldig

nieuws

Foto: Johannes Rienks

Het Forum herbergt Storyworld en een Expositieruimte. In beide is de Museumkaart nog niet geldig. Daar komt verandering in.



‘Het heeft vertraging opgelopen dankzij corona, maar wij hopen dat begin 2021 de Museumkaart ook bij ons geldig is’, meldt bedrijfsleider Carla Wilts van het Forum.

Van 19 september tot en met 9 mei 2021 is de internationale expositie The Art of Aardman, Shaun the Sheep and Friends te zien in de Expositieruimte. Museumkaarthouders kunnen dus wachten tot begin volgend jaar als ze gratis naar The Art of Aardman willen.

Mensen met een Stadjerspas kunnen nu al voor 5 euro een ticket voor de expositie of voor Storyworld kopen. De normale prijs voor Storyworld is 9 euro, het Aardmangebeuren gaat 12,50 kosten.