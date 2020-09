Museumcafé het Pomphuis opent deuren

Museumcafé het Pomphuis, gelegen aan de Kleine der A, werd gistermiddag geopend door wethouder Roeland van der Schaaf en directeur Groninger Monumentenfonds Aale Dijkstra.

”Het is een hele mooie samenwerking met het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Zo gaan we portretten van het Scheepsvaartmuseum plaatsen en hanteren we dezelfde openingstijden als die van het museum” vertelt horeca-exploitant Nick Nijboer.

Het Pomphuis is een 19e-eeuws monumentaal pand, wat jaren leeg heeft gestaan. Zo fungeerde het in 1872 als pomphuis voor het net aangelegde rioleringsstelsel en heeft de brandweer jarenlang gebruik gemaakt van het pand. In het museumcafé is de historie van het pand terug te zien aan de hand van balken, deuren, trappen en het industriële interieur.