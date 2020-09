Motorrijder ernstig gewond bij verkeersongeluk Vestdijklaan

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond op de Vestdijklaan is een motorrijder ernstig gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 20.50 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk waarbij een man op een rode motor rechtdoor is geschoten waar de weg een bocht maakt. Motor en bestuurder kwamen daarbij in de bosjes terecht.” Een automobilist zag het ongeluk gebeurden en alarmeerde direct de hulpdiensten. “Als die autobestuurder er niet was geweest, dan weet ik niet hoe het afgelopen was”, zegt Mike Weening van Weening Fotografie. “Dan was het slachtoffer waarschijnlijk pas zondag gevonden omdat hij echt in de bosjes lag.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ten Cate: “Verpleegkundigen van een ambulance hebben het slachtoffer gestabiliseerd. De man is daarbij op een wervelplank gelegd.” Een wervelplank is een hulpmiddel om een slachtoffer van een ongeval met een zo klein mogelijke kans op transporttrauma te vervoeren indien er mogelijk sprake is van letsel aan de wervelkolom. Door deze plank kan het slachtoffer niet bewegen. “Het slachtoffer is daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De ambulance voerde hierbij zwaailicht en sirene.” Een bergingsbedrijf heeft de motor uit de bosjes geborgen. De politie doet onderzoek naar de toedracht.