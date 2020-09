Mondkapjes verplicht in restaurant De Rietschans

nieuws

Restaurant De Rietschans aan de Meerweg in Haren stelt per direct het dragen van een mondkapje verplicht voor haar gasten. Dit vanwege het groeiende aantal besmettingen met corona.

Eigenaar Frans Kappenburg zegt niet te willen mopperen op de maatregelen rond het virus. Hij vindt het belangrijk om positief en waakzaam te blijven. Daarom doet zijn bedrijf alles als het gaat om ‘veilig uitgaan’. Kappenburg zegt: “Voldoende ruimte en veel frisse lucht, alsmede het goede ventilatiesysteem wordt door onze gasten al zeer gewaardeerd. Maar wij gaan een stapje verder.”

Het mondkapje is verplicht als een gast binnen De Rietschans ‘onderweg’ is. Dus vanaf de ingang tot aan de tafel, en ook bij een toiletbezoek of onderweg naar het terras. Mondkapjes zijn gratis beschikbaar.

Het restaurant aan de zuidoever van het Paterswoldsemeer zegt hiermee haar verantwoordelijkheid te nemen ter bescherming van haar gasten en medewerkers. De verplichting geldt in ieder geval voor de komende drie weken.