Molenweg in Haren vanaf 21 september vijf maanden gestremd

Foto; Google Maps - Streetview

De Molenweg in Haren is vanaf 21 september tot halverwege februari 2021 afgesloten. Aannemer BAM gaat in deze periode water- en gasleidingen vervangen in de straat.

De afsluiting is gesitueerd tussen de rotonde Rijksstraatweg/Molenweg en de rotonde Kerklaan/Molenweg. De nieuwe water- en gasleidingen worden in de zijkant van de rijbaan aangebracht. Nadat de nieuwe leidingen zijn aangelegd, wordt de rijbaan tijdelijk voorzien van klinkers. Na verloop van tijd worden de klinkers vervangen door asfalt.

Voor een veilige uitvoering wordt de Molenweg in verschillende fases afgesloten. Woningen en winkels blijven gewoon bereikbaar via het voetpad.