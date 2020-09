Minister Ollongren opent versterkt dorpshuis in Garmerwolde

nieuws

Foto: Nationaal Coördinator Groningen

Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken en wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Versterking en Herstel hebben woensdagmiddag het vernieuwde Dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde officieel geopend. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om het dorpshuis te versterken.

De bouwwerkzaamheden startten in het voorjaar van 2019. Tijdens de werkzaamheden is het voorhuis van het dorpshuis versterkt en is het gebouw gerenoveerd. Het achterhuis is gesloopt en volledig opnieuw opgebouwd. Daarnaast is het gebouw in zijn geheel verduurzaamd. Tijdens de werkzaamheden was het dorpshuis gesloten, maar nu alles klaar is, is het weer te gebruiken voor onder andere dorpsactiviteiten en vergaderingen.

Tijdens de openingshandeling werd Henk Vliem door de minister in het zonnetje gezet. Vliem heeft zich de afgelopen jaren keihard ingezet voor zowel het bouwteam van het dorpshuis als voor het bestuur. Om die reden kreeg Vliem een lintje en werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De versterking van Dorpshuis De Leeuw is onderdeel van het versterkingsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen.