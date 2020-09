Minister: ‘Geen extra maatregelen omtrent Confucius Instituut Groningen na naamswijziging’

nieuws

Het gebouw van het Confucius Instituut Groningen - Foto: Google Maps Streetview

Minister Ingrid van Engelshoven is niet voornemens om extra maatregelen te nemen omtrent de samenwerking tussen de Stichting Confucius Instituut Groningen met de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en de gemeente. Dat schrijft ze vrijdag in haar beantwoording van kamervragen van de CDA-fractie.

Het contract tussen de Rijksuniversiteit Groningen het Confucius Instituut wordt in december 2020 stilzwijgend verlengd, zo stel de minister. “Op voorhand zie ik geen reden om vanwege deze naamswijziging extra maatregelen te treffen”, aldusVan Engelshoven. Ze refereert daarbij naar een onderzoek van Instituut Clingendael van 3 juli: “De onderzoekers concluderen daarin dat er geen aanwijzingen zijn dat er politieke beïnvloeding plaatsvindt via de Confucius Instituten in het hoger onderwijs in Nederland.”

De kamerleden wilden weten of de op handen lijkende naamswijziging en herindeling van het instituut onder het Chinese ministerie van Onderwijs duidt op een koerswijziging binnen het Chinese taal- en cultuurinstituut. De CDA-fractie is bezorgd over de inmenging van de Chinese overheid in het Instituut. Het zou mogelijk overheidspropaganda verspreiden. Veel universiteiten in Noord-Amerika en West-Europa hebben de instituten gesloten of de samenwerking ermee beëindigd om deze reden.