Minister: ‘7.300 vergunningen voor verhuurders in Groningen, nog geen handhaving of procedures’

Foto: Ecco van Oosterhout

Het vergunningensysteem voor kamerverhuur, wat sinds januari 2019 verplicht is in de gemeente Groningen, heeft inmiddels geleid tot verstrekking van circa 7.300 vergunningen. Volgens minister Kasja Ollongren heeft dit nog niet tot handhavingsactiviteiten of juridische procedures geleid.

De minister beantwoorde dinsdag vragen uit een commissievergadering over de voortgang van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting.

Met de vergunning kunnen verhuurders en bemiddelaars die wangedrag slecht verhuur- of bemiddelingsgedrag vertonen, worden aangepakt. Wanneer een verhuurder zich aantoonbaar schuldig maakt aan slecht verhuurgedrag dan kan de gemeente vla een dwangsom, bestuursdwang of door intrekking van de vergunning maatregelen nemen.