Miljoenen van jeugdzorgbedrijf door truc in zak van directrice en aandeelhouders

Foto: PxHere (CC 0.0)

De gemeenteraadsfracties van de ChristenUnie, GroenLinks en de SP hebben vragen gesteld over jeugdzorgbedrijf Team050. Uit jaarrekeningen blijkt dat het gelieerde bedrijf de Zorgfabriek miljoenen euro’s winst heeft uitgekeerd aan de aandeelhouders, onder wie directeur en eigenaar Lisette Sloot. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden zondag.

Over de jaren 2018 en 2019 is er 2,8 miljoen euro winst gebruikt om de aandelen van het bedrijf Zorgfabriek B.V. over te nemen. Lisette Sloot en haar zakenpartner zijn aandeelhouders van de Zorgfabriek. Team050 heeft inclusief de winstuitkeringen bijna 4 miljoen euro van de winst over de afgelopen zes jaar uitgekeerd aan zijn aandeelhouders. Het nieuws komt niet helemaal als een verrassing. Vorig jaar besteedde Follow the Money al aandacht aan zorgbedrijven die een winstmarge hadden van meer dan tien procent, waar ook Team050 onder viel. De directeur verklaarde echter dat het grootste gedeelte van de winst terug vloeide naar de zorg.

“Een truc uithalen die lijkt te zijn weggelegd voor beursgenoteerde bedrijven”

Uit onderzoek van gemeenteraadslid Jasper Been van GroenLinks blijkt dit niet zo te zijn. In een draad op Twitter presenteert hij zijn onderzoeksresultaten. “Team050 boekte over 2019 wederom een miljoenenwinst en haalde een truc uit die lijkt te zijn weggelegd voor beursgenoteerde bedrijven: 2,8 miljoen euro aan winst uit de vorige jaren werd namelijk gebruikt om een van de twee aandeelhouders, de Zorgfabriek BV, uit te kopen. Volgens het jaarverslag gebeurt dat omdat de bedrijfsstructuur daar ‘transparanter’ van wordt. Maar eigenlijk is het inkopen van eigen aandelen vooral een slimme manier voor aandeelhouders om snel rijk te worden. Want wie zijn eigenaar van de Zorgfabriek en dus 2,8 miljoen euro rijker geworden? Team050-directeur Sloot en haar zakenpartner”, aldus Been.

Onwenselijk

Sloot laat in een reactie aan het Dagblad weten zich ongemakkelijk te voelen bij de hoge winsten. Volgens haar maakt het bedrijf zo veel winst door de vernieuwende manier van werken. De kritische vragen die nu gesteld worden zegt ze ook op prijs te stellen. De drie gemeenteraadsfracties laten eensgezind weten het onwenselijk te vinden dat er zulke hoge winsten worden gemaakt. Daarbij steekt het met name dat het geld deels wordt opgestreken door de eigenaren zelf, en niet teruggaat naar de zorg.

Team050 publiceerde zaterdag een reactie op haar website naar aanleiding van het artikel dat het Dagblad van het Noorden schreef

Afgelopen week zijn er door een aantal raadsleden vragen gesteld over de gevolgen van marktwerking in de zorg en de winst binnen Team050. We begrijpen dat dit een politieke discussie aanwakkert over publieke dan wel private winst als gevolg van de marktwerking. Hier heeft natuurlijk iedereen zijn persoonlijke dan wel politieke mening over. Eén ding staat vast. De winst binnen Team050 wordt niet gemaakt ten koste van medewerkers of cliënten. We leveren kwalitatief goede zorg en houden ons aan alle kwaliteitseisen. We herkennen ons dan ook niet in het beeld van een zorgcowboy. Tegelijkertijd vinden ook wij dat fraude en misbruik aangepakt moet worden en vinden het daarom ook goed dat hier kritische vragen over gesteld worden. Wij hebben ervoor gekozen om transparant te blijven en onze winst niet te drukken door schimmige constructies of het verhogen van onze kosten en overhead. Wij zijn tien jaar geleden gestart met Team050 om de jeugdhulp transparanter, kwalitatief beter, sneller, persoonlijker en goedkoper te organiseren. We beseffen dat dit soms schuurt met de huidige inkoopmodellen maar blijven doen waarvoor we ooit zijn begonnen #Doedan! Dat onze winst het gevolg is van deze innovatieve aanpak hebben we afgelopen weekend kunnen toelichten in dit artikel dat het Dagblad van het Noorden publiceerde.

1/n Terwijl gemeenten in Nederland hun begrotingen op de kop zetten om de zorg te kunnen betalen, keert een zorgbedrijf in Groningen miljoenen uit aan de eigen aandeelhouders. Draad: — Jasper Been (@BeenJasper) September 4, 2020