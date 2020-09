Mick Jagger krijgt Groningen maar moeilijk zijn mond uit (video)

“The Rolling Stones Exibition ‘Unzipped’ is opening in Groningen in november”, vertelt Mick Jagger. “We’ve added some new items and experiences. I hope you come and see it and enjoy yourself.” Maandag verscheen een video van Jagger waarin hij de tentoonstelling in het Groninger Museum aankondigt.

Het Groninger Museum heeft de Europese primeur voor de reizende tentoonstelling The Rolling Stones – Unzipped. Deze toont ruim 400 originele objecten uit de verzameling van de Stones. Instrumenten, stage designs, audiofragmenten en videomateriaal, persoonlijke dagboeken, kostuums, postermateriaal, albumcovers en zelfs hun studio en het bescheiden verblijf in Edith Grove in Londen.

De tentoonstelling The Rolling Stones – Unzipped is vanaf 14 november 2020 te zien en duurt tot 28 februari 2021. Kaarten zijn vanaf 1 oktober te bestellen op de website van het Groninger Museum.