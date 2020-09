Metershoge schutting bederft uitzicht Prinsentuin

Bij een huis naast de Prinsentuin hoop je op een mooi uitzicht, maar voor het raam van Marieke Zwartsenberg staat een metershoge schutting. Daar is geen vergunning voor.

De schutting werd geplaatst door hotel de Prinsenhof. De achterdeur van Zwartsenberg komt uit op hun terras. “Ik ben hier met een open hart gekomen,” zegt ze. “Ik ben een paar keer bij het hotel geweest om afspraken te maken, maar eigenlijk willen ze niet dat ik hier ben, dat is de essentie van het hele verhaal. Dat is een vervelend gevoel.”

“Ik heb er last van. Ik vind het vervelend dat als ik wakker wordt en mijn keuken in kom dat ik alleen maar tegen een paar planken aan kijk. Dat is vervelend, het huis is veel donkerder.” Ook woningstichting Lefier wil dat de schutting verdwijnt, maar de communicatie loopt volgens Zwartsenberg niet goed. “Ik hoop dat ik contact krijg. Ik bel, maar niemand belt mij terug. Het is een stil gebeuren. Ik denk dan: hallo, ik ben ook iemand!”

De gemeente laat weten dat de schutting zonder vergunning is geplaatst en neemt voor 1 januari een besluit of ze de schutting weg gaat halen.