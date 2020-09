Lichtmasten op sportparken Groningen zijn onveilig

nieuws

Foto: Yannick Martin

Het merendeel van de 464 lichtmasten op de sportparken in Groningen moet vervangen worden. Ze zijn onveilig. De gemeente adviseert clubs, vanaf windkracht 6 het sportveld te verlaten.

Rondom de sportvelden in de stad staan lichtmasten met daarop de armaturen gemonteerd voor de veldverlichting. Deze armaturen zijn best zwaar en de masten zijn hoog en vangen wind. In de afgelopen periode zijn conventionele lampen vervangen door LED-armaturen. Die zijn zwaarder dan een conventionele armatuur en hebben meestal een grotere windbelasting.

Bij sportpark Coendersborg werd laatst zichtbaar meer beweging van de masten geconstateerd. Na controle kwam het advies om de masten direct te vervangen en dat is meteen gebeurd. Ze bleken aan de onderzijde (in de grond) gecorrodeerd te zijn en deels gescheurd, en zouden een risico vormden bij een stevige storm. Uit een steekproef op diverse plekken in de stad bleek dat veel masten eigenlijk direct vervangen moesten worden. De gemeente adviseert daarom de clubs om vanaf windkracht 6 en/of onweer het sportveld te verlaten.

De gemeente gaat nu per direct werken met veiligheidscertificaten om deze situatie in de toekomst te voorkomen. De lichtmasten worden hiervoor regelmatig gekeurd. De gemeente verwacht dat in totaal zo’n 300 van de 464 masten geen certificaat krijgen en vervangen moeten worden. De grootste risico’s worden het eerst aangepakt. De vervanging kost ongeveer 750 duizend euro, exclusief btw. Het college vraagt het gemeentebestuur snel om een krediet