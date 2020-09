Meppeler krijgt tien jaar cel en tbs voor doden Halil Erol

nieuws

Foto: Politie

De rechtbank in Overijssel heeft donderdag uitspraak gedaan in de moordzaak van Halil Erol. De 43-jarige Matthias M. kreeg tien jaar onvoorwaardelijke celstraf en een nieuwe tbs-maatregel opgelegd.

“De verdachte heeft de nabestaanden onherstelbaar leed aangedaan”, zo stelt de rechtbank. “Daarnaast is ook de maatschappij ernstig geschokt door de dood van Erol en het herhaaldelijk in openbare natuurgebieden aantreffen van lichaamsdelen.” De nu 43-jarige Meppeler werd eerder veroordeeld voor doodslag, ook toen kreeg hij tbs-maatregel opgelegd. De dood van Erol volgde een paar weken nadat deze maatregel was afgelopen. “De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat de maatschappij langdurig tegen verdachte beschermd moet worden en dat hij na zijn gevangenisstraf niet zo maar kan terugkeren in de maatschappij.”

De uit Steenwijk afkomstige Erol verdween op 6 februari 2010. Een maand later, op 8 maart 2010, werd zijn auto brandend aangetroffen op een parkeerterrein bij de Hortus in Haren. In de zomer van dat jaar worden de armen en benen van de man gevonden. Drie jaar later vinden wandelaars in een natuurgebied bij Wanneperveen de romp van de man. Het hoofd en de handen zijn nooit gevonden. De politie vermoedt dat het lichaam van Erol in 2010 in een woning aan de Doornbosheerd in Beijum in stukken is gehakt.