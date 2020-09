Meerstad-kunst wordt geveild voor Kamp Moria

nieuws

Foto: Meerstad.nu

De openingsexpositie bij Park Meerstad zit er al weer op. De werken zijn te koop en de opbrengst gaat naar Kamp Moria.



Bijna alle kunst die in Park Meerstad is tentoongesteld wordt geveild. Tot 5 oktober kan je bieden op een kunstwerk. De opbrengst gaat 100% naar het steunen van Kamp Moria.

Omdat de kunstwerken gedurende tien dagen in de buitenlucht hebben gehangen, kan de kunst lichtelijk beschadigd zijn of schade hebben opgelopen door de blootstelling aan vocht van dauw of regen. De kunstwerken hebben een beschermingslaag gekregen en de meest kwetsbare kunstwerken worden extra in de gaten gehouden.

Hier zijn de werken te zien en kan er geboden worden: https://www.parkmeerstad.nl/kunstwerken/