Meerderheid gemeenteraad voor verbod lachgas op straat

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Een meerderheid van de gemeenteraad steunt het voorstel van de fractie van het CDA, om het gebruik van lachgas in bepaalde straten of gebieden te verbieden. De raad praat daar woensdagavond over.

Het inhaleren van lachgas geeft een roesgevoel, dat bij veelvuldig gebruik permanente schade aan de gezondheid kan veroorzaken. Bovendien kan het gebruik van de partydrug leiden tot verkeersongevallen, omdat de bestuurder niet goed in staat is om deel te nemen aan het verkeer.

Een kleine meerderheid van de gemeenteraad (waaronder CDA, ChristenUnie, SP en PvdA) willen dat er in de APV een bepaling wordt opgenomen. Daarmee kan de burgemeester het gebruik van lachgas in bepaalde open ruimtes per 1 januari volgend jaar verbieden.

Het voorstel gaat alleen over het gebruik van lachgas op straat. Binnenshuis of in horecazaken kan het niet verboden worden.