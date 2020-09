Medewerkers Martini Ziekenhuis dansen Jerusalema

nieuws

Foto: still uit videoclip

Een filmpje van het Martini Ziekenhuis waarin medewerkers de Jerusalema dansen is sinds zondagochtend al honderden keren bekeken op social media-kanalen.

De Jerusalema is een nummer van de Zuid-Afrikaanse DJ en producer Master KG met de Zuid-Afrikaanse zangeres Nomcebo en werd in november vorig jaar uitgebracht. In de afgelopen maanden is het nummer het ‘volkslied’ geworden als symbool van hoop in de moeilijke coronatijd. De afgelopen weken dagen zorgorganisaties in Nederland elkaar uit om mee te doen aan de #jerusalemachallenge. “Wij zijn deze uitdaging aangegaan om de boodschap uit te dragen en te delen”, schrijft het ziekenhuis op haar Facebook-account.

Het ziekenhuis schrijft daarnaast iedereen te willen bedanken voor alle steun die men gekregen heeft in de strijd die gevoerd wordt. “Wij staan voor u klaar, gaan de strijd aan en zullen u nooit alleen laten staan. Samen voor de beste zorg!”

Bekijk de video hier: