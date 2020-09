Medewerkers Ambulancezorg dragen mondmasker bij elke hulpverlening

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Chauffeurs en verpleegkundigen van Ambulancezorg Groningen dragen vanaf woensdag een mondmasker bij elke hulpverlening. Dat is woensdagavond bekendgemaakt.

“Voor de veiligheid van onze medewerkers en die van de patiënt zullen we vanaf nu elke hulpverlening een mondmasker dragen, ook als er geen covid-gerelateerde klachten zijn”, laat Ambulancezorg Groningen weten. “Als er wel een verdenking is, zullen onze collega’s in volledig beschermende kleding komen.”

Het is niet de enige maatregel die genomen wordt. Vanaf woensdag mag er namelijk ook geen familie meer mee in de ziekenauto.