Medewerker Van Mesdagkliniek besmet; beperkingen voor patiënten en bezoek

Foto: Joris van Tweel

Bij een medewerker van de Van Mesdagkliniek in Groningen is het coronavirus vastgesteld. Daarom mogen patiënten alleen nog op de eigen afdeling zijn en mag alleen strikt noodzakelijk bezoek nog naar binnen.

“We hebben tot deze ingrijpende maatregel besloten omdat de gezondheid van onze patiënten en medewerkers boven alles gaat”, zo schrijft de kliniek maandag in een persbericht. “We hopen met deze maatregel te voorkomen dat ook andere patiënten en medewerkers besmet raken met het coronavirus.”

Er is een bron- en contactonderzoek gestart binnen de kliniek. Collega’s van de positief geteste persoon blijven voorlopig thuis.

De zorgmedewerkers en patiënten is op het hart gedrukt strikt de hygiënemaatregelen in acht te blijven nemen. De directie is in overleg met de GGD over verdere maatregelen, zoals testen van medewerkers en patiënten.