Medewerker Kamerlingh Onnes positief getest op coronavirus

Foto: google maps

Een medewerker van het Kamerlingh Onnes aan de Eikenlaan is positief getest op het coronavirus. Ouders van de leerlingen zijn door middel van een brief op de hoogte gebracht van het nieuws.

De betreffende medewerkers is sinds de klachten niet meer op school geweest. De coronatest en de uitslag hiervan zijn in thuisquarantaine afgewacht. Volgens de rector van de school is er geen contact geweest met leerlingen of met medewerkers in de besmettelijke periode. De GGD voert op dit moment een bron- en contactonderzoek uit. De medewerker komt weer naar school als deze klachtenvrij is.

De school heeft na het nieuws contact gezocht met de GGD. Hierbij is het landelijke protocol gevolgd. Bij een besmetting kunnen er namelijk extra maatregelen genomen moeten worden. De GGD heeft gezegd dat dat niet nodig is en dat het voor leerlingen en docenten veilig is om naar school te gaan.

Het is niet het eerste coronageval op de middelbare school in de wijk Selwerd. Enkele weken geleden werd een leerling positief getest op het virus.

