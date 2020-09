Martiniziekenhuis sluit tijdelijk twee operatiekamers en belt tientallen patiënten af

nieuws

Het Martiniziekenhuis sluit tijdelijk twee operatiekamers en heeft tachtig patiënten afgebeld. Door corona en griepverschijnselen onder medewerkers en patiënten loopt het ziekenhuis tegen de grenzen van het personeel aan. Zo’n tien procent van de medewerkers zit thuis met verkoudheidsklachten of seizoensgriep.

Door het personeelstekort neemt de werkdruk in het ziekenhuis toe, terwijl het aantal coronabesmettingen ondertussen sterk blijft oplopen. Het ziekenhuis heeft daarom besloten om twee operatiekamers twee weken te sluiten. De patiënten die in de operatiekamers behandeld zouden worden zijn afgebeld. Over twee weken wordt de situatie opnieuw bekeken.