Martini Marathon in Stadspark kan doorgaan met ‘drastische aanpassingen’

sport

Foto: Groningen Atletiek

Op de baan van Groningen Atletiek vindt op vrijdag 18 september voor de derde keer de Martini Marathon plaats. Het evenement is dit jaar drastisch aangepast in verband met het coronavirus.

De marathon is dit jaar vrijwel het enig echte alternatief voor doorgewinterde hardlopers en was volgens de organisatie daarom vrij snel volgeboekt. “Iedereen die op het Atletiekcentrum komt wordt gevraagd om de handen te ontsmetten”, zo schrijft de organisatie van het evenement. “Gastvrouwen en heren vangen iedereen op. Het publiek wordt verwezen naar de tribune of kan een plekje innemen langs de baan. Veiligheid voor alles.”

43 atleten rennen doen mee en rennen 105 rondjes op de baan. De loop begint om 17.30 uur en duurt tot 22.30 uur.