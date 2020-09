Marrit Zeinstra uit Stad koningin op 44ste Frouljus PC

nieuws

De winnaressen van de 44ste Frouljus PC met Marrit Zeinstra in het midden. Foto: Aise van Beets - omropfryslan.nl

Marrit Zeinstra uit Stad is zondag met haar team winnaar geworden van de 44ste editie van de Frouljus PC in Weidum. Zeinstra werd in het begin van de avond uitgeroepen tot koningin.

De Frouljus PC (dames PC, red.) is de belangrijkste kaatswedstrijd voor dames en wordt georganiseerd door kaatsvereniging Nije Kriich. Marrit Zeinstra studeert in Groningen en kaatst voor kaatsvereniging Wezon ‘De Sterke Earm’ uit Stad. Samen met Nynke Sijbrandij uit Leeuwarden en Manon Scheepstra uit Leeuwarden vormt zij dit kaatsseizoen een team. Vooraf gold het trio als één van de favorieten.

In de finale namen ze het op tegen een ander team dat van tevoren als winnaar getipt was; Ilse Tuinenga uit Franeker, Margriet Bakker uit Easterlittens en Imke van der Leest uit Easterein. Heel spannend werd de finale niet. Op 5-2 en 6-6 was het Scheepstra die de bal tot in het perk kon retourneren waarmee de winst verzekerd was. Voor Zeinstra was het de zesde keer dat ze deelnam aan de PC. De koningscommissie riep haar na afloop van de wedstrijd uit tot koningin. De commissie beoordeeld alle wedstrijden en degene die het meeste werk verzet wint deze eretitel.

Zeinstra was niet de enige kaatsster die voor Groningen speelde. Ook Aletta van Popta (verloor in de tweede omloop) en Anne Monfils (verloor in de eerste omloop) speelden onder de vlag van de Groningse kaatsvereniging.