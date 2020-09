Man om het leven gekomen bij steekpartij in Lewenborg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekpartij in de Groningse wijk Lewenborg is in de nacht van donderdag op vrijdag een man om het leven gekomen. De politie is een groot onderzoek gestart.

De steekpartij vond plaats rond 00.20 uur. “We kregen een melding binnen dat er een man gewond op een schoolplein aan de Vaargeul zou liggen”, vertelt een politiewoordvoerder. “Wij zijn daarop direct ter plaatse gegaan. Samen met collega’s van de ambulancedienst zijn we een reanimatie gestart. Hulp mocht echter niet baten, het slachtoffer overleed ter plaatse. Uit een eerste onderzoek blijkt dat hij een steekwond had.”

De toedracht is nog onduidelijk. “Wij hebben een plaats delict ingericht en zijn een onderzoek gestart.”