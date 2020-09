Man beschoten in Van Schendelstraat

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de Van Schendelstraat in de stad Groningen heeft maandag aan het einde van de middag een schietincident plaatsgevonden. Daarbij raakte één persoon gewond. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het schietincident vond plaats rond 17.45 uur. “Een jongen is hier in de Van Schendelstraat beschoten”, vertelt Ten Cate. “Daarbij is hij gewond geraakt. Het slachtoffer is op zijn scooter naar het politiebureau aan de Rademarkt gereden. Daar heeft hij alarm geslagen.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Verpleegkundigen van een ambulance hebben het slachtoffer behandeld. Daarna is de man met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.” Een traumahelikopter die ook voor het incident was opgeroepen kon tijdens het aanvliegen rechtsomkeert maken. De hulp van het Mobiel Medisch Team, het MMT, was niet nodig.

De politie startte direct met een onderzoek naar de toedracht waarbij agenten zich richtten op de Van Schendelstraat. “Agenten zijn daar een woning binnengedrongen. In de woning werden verschillende wapens aangetroffen waaronder een balletjespistool, een honkbalknuffel en een Katana-mes. Deze wapens zijn in beslag genomen. Het is onbekend of er in de straat ook iemand is aangehouden.”

Later meer.