Man (20) uit Stad sinds zondag vermist in Utrecht

Foto 112groningen.nl

Een twintigjarige man uit Stad wordt sinds afgelopen zondag vermist in Utrecht. Een bericht over de vermissing wordt veelvuldig gedeeld op social media.

De man zou afgelopen zondag vanuit Utrecht naar zijn ouders in Groningen gaan. Hij kwam echter nooit aan in de Martinistad. De man is voor het laatst gezien rond 12.00 uur in Utrecht. In het bericht op social media staat dat de familie van de man zich ernstige zorgen maakt. Een woordvoerder van de politie Midden-Nederland bevestigt de vermissing. Men meldt dat de informatie in het Facebook-bericht klopt. De politie doet onderzoek in de zaak en naar zijn mogelijke verblijfplaats.”

Mensen die iets gezien hebben, of weten waar de man verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.