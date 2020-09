Lycurgus speelt gelijk tegen Belgische topper

nieuws

Foto: Abiant Lycurgus

De volleyballers van Amysoft Lycurgus hebben woensdag in hun eerste oefenwedstrijd van het komende seizoen met 2-2 gelijkgespeeld tegen het Belgische Knack Volley Roeselare.

De afspraak was om in Roeselare vier sets te spelen. Lycurgus won de eerste en derde set. Het was een goed resultaat voor de Groningers, want Roeselare is een Belgische topclub: het team won afgelopen vijf seizoenen de beker en de laatste twee seizoenen ook de supercup.

Donderdagmiddag spelen beide clubs weer tegen elkaar, dan opnieuw in Belgie.