Loop op 11 oktober de virtuele 4 Mijl met een gratis app

foto: The Wolf / Flickr.com

Met de MyTrace-belevingsapp kunnen lopers vanuit huis (of in de omgeving daarvan) ondanks de afgelasting van het fysieke evenement, toch de sfeer en de beleving van de 4 Mijl van Groningen ervaren. De gezamenlijke loop vindt plaats op zondag 11 oktober aanstaande.

Via de app kunnen deelnemers uiteraard hun tussen- en eindtijden bijhouden en andere statistieken zien over de loop. Maar de applicatie kan meer, want via oordopjes kunnen lopers ook het aftelmoment, het startschot en aanmoedigingen van het publiek horen. Dezelfde app wordt gebruikt bij de virtuele marathon van Rotterdam.

Voor het evenement moeten lopers zich aanmelden via de website van de 4 Mijl. De lopers worden ingedeeld op starttijden.