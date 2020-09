Livestream Veiligheidsregio over aanpak coronacrisis

nieuws

Deze dinsdagavond is er een eerste informatiebijeenkomst van de Veiligheidsregio Groningen voor gemeenteraden over de aanpak van de coronacrisis. Om 19.30 uur start de livestream.



Op de eerste informatiebijeenkomst gaat voorzitter Koen Schuiling in gesprek met een vertegenwoordiging van de gemeenteraden over de aanpak van de coronacrisis. Tijdens deze bijeenkomst zijn Wilma Mansveld (directeur Veiligheidsregio Groningen) en Jos Rietveld (directeur GGD Groningen en Publieke Gezondheid) ook aanwezig.

Alle Groninger gemeenten maken deel uit van de Veiligheidsregio. Het Algemeen Bestuur bestaat uit alle burgemeesters in de provincie. De voorzitter is de burgemeester van Groningen.

De livestream is te volgen en ook later te bekijken via deze link: https://veiligheidsregiogroningen.nl/nieuws/live-eerste-informatiebijeenkomsten-voor-gemeenteraden-over-aanpak-coronacrisis/