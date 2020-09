Liveblog: gemeenteraad beslist over DIFTAR, draverijen en evenementen op Stadspark

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

In dit liveblog houden we je vanavond op de hoogte rond de ontwikkeling in de gemeenteraadsvergadering. De gemeenteraad neemt vanavond een beslissing over een aantal grote onderwerpen waaronder DIFTAR en de toekomst van de harddraverijen op het Stadspark.

Dit is wat er gaat gebeuren:

– De gemeenteraadsvergadering begint om 16.30 uur en is live te volgen via deze link

– Er wordt een beslissing genomen over de toekomst van evenemententerrein Drafbaan

– Er wordt een besluit genomen over het nieuwe afvalbeleid in de gemeente: komt er DIFTAR?

– Komt er een verbod op lachgas in de gemeente?

– Wordt het in de gemeente mogelijk om in de toekomst een referendum te houden?

Liveblog

18:05

Aan het begin van de vergadering riep burgemeester Koen Schuiling betrokkenen bij de vechtpartij tussen voetbalsupporters van FC Groningen en Arminia Bielefeld op om zich te melden. “Anders komen we je halen.” Lees er meer over in dit artikel.

17.20 uur

Eén van de grote onderwerpen die vanavond op stapel staat is DIFTAR. Daarbij is de vraag welk afvalsysteem in de gemeente Groningen gebruikt gaat worden. Een ingewikkeld thema omdat in de oude gemeente Haren een DIFTAR-systeem wordt gebruikt, waarbij bewoners per kilo afval betalen. In de oude gemeente Groningen en Ten Boer wordt er afvalstoffenheffing betaald gebaseerd op de grote van het huishouden. De gemeenteraad lijkt verdeeld en de stemming gaat spannend worden. Alles over het afvalsysteem vind je op deze pagina.

17.16 uur

Een feestje voor de lokale politiek. Zo noemen verschillende politici de gemeenteraadsvergadering van vanavond. “Er staan grote onderwerpen op het programma die ook echt ergens over gaan”, zegt fractievoorzitter Marjet Woldhuis van 100% Groningen. “Daar komt bij dat het onderwerpen zijn die mensen raken. Daar heeft men een mening over. Ik denk dat dat ook heel goed is voor de lokale politiek. We worden vaak weggezet als grijze muizen die doen wat er in Den Haag besloten wordt maar deze vergadering laat zien dat de lokale politiek er toe doet, en dat bewonersverenigingen en buurtorganisaties ook inspraak hebben en meebeslissen.” Alles over het feestje voor de lokale politiek vind je in dit artikel.