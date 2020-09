LIVEBLOG: FC Twente – FC Groningen (2-1)

sport

FC Twente uit, altijd lastig; zal Danny Buijs gezegd hebben tegen zijn jongens. FC Groningen zal in de derde competitieronde beslag willen leggen op de drie punten tegen het goed begonnen FC Twente dat onder Ron Jans vier punten heeft uit twee wedstrijden. volg het duel hier live vanaf 20:00.

52′ Doelpunt FC Groningen! El Messaoudi kan raak koppen voor de Groningers uit een voorzet van Van Hintum.

46’We zijn weer begonnen aan de tweede helft. Kan FC Groningen zich herpakken?

Het is rust. FC Groningen gaat aan de thee met een bak vol huiswerk en een 2-0 achterstand.

40′ Dit is wellicht sinds het tijdperk Danny Buijs de slechtste eerste helft van FC Groningen. Achterin is het helemaal zoek en de aanval wordt niet bereikt. Het is een foutenfestival in Enschede.

37′ Wéér een fout van Groningen, Twente maakt haar tweede treffer. Sergio Padt speelt een bal in de voeten van Bosch en Danilo kan na een paar tikken binnenschieten.

34′FC Groningen gevaarlijk met kopballen van Dammers en Itakura.

29′ Strand Larsen met het eerste wapenfeit van FC Groningen. Hij schiet op de gebalde vuisten van Drommel.

27′ FC Groningen weet in het eerste half uur echt niks klaar te spelen in Enschede. De ploeg van Danny Buijs schittert achterin met blunders.

22′ Nu is het wél raak voor FC Twente. Wéér een fout van Wessel Dammers. Hij vergeet Danilo te dekken waardoor de spits op Padt af kan en kan afleggen op Cerny. Laatstgenoemde plaatst de bal in de verre hoek achter Padt: 1-0.

12′ Wat doen ze achterin bij FC Groningen!? Zowel Dammers als El Messaoudi verspelen de bal en FC Twente straft het af. Weer wordt gefloten voor buitenspel.

9′ Twee grote kansen voor beide ploegen. Larsen namens de Groningers en danilo voor de Tukkers. Beiden missen een megakans, maar niet getreurd, de scheidsrechter floot beide keren voor buitenspel.

1′ Lundqvist heeft afgetrapt namens FC Groningen.

Bij FC Groningen de eerste basisplaats van het seizoen voor Ahmed El Messaoudi. Ajdin Hrustic is eerder vandaag voor om en nabij één miljoen euro vertrokken naar Eintracht Frankfurt. FC Twente speelde afgelopen weekend met 1-1 gelijk in de Kuip tegen Feyenoord. Ron Jans is de trainer bij de Tukkers. Hij was eerder hoofdcoach en technisch manager bij de Trots van het Noorden.

Opstelling FC Twente: Drommel, Schenk, Pleguezuelo, Brama, Cerny, Danilo, Menig, Oosterwolde, Roemeratoe, Ebuehi, Bosch

Opstelling FC Groningen: Padt, Dankerlui, Dammers, Itakura, Van Hintum; Matusiwa, Van Kaam, El Messaoudi, Lundqvist; El Hankouri, Larsen

Scheidsrechter: Sander van Eijck