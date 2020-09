Lintje en onderscheidingen voor scheidsrechters

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Tijdens een bijzondere Algemene Ledenvergadering nam de Scheidsrechtersvereniging Groningen maandagavond afscheid van scheidsrechters Robert van Dorst, Jacques d’Ancona, Henk Krans en Klaas Smith. Van Dorst werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. D’Ancona, Krans en Smith kregen de Gouden Speld van COVS Nederland.

Robert van Dorst werd in 1990 bestuurslid en in 1994 voorzitter. In deze vier jaar groeide de verenigingen met ruim 200 leden, onder wie veel jonge scheidsrechters.

Marco Oosting neemt de voorzittershamer over van Robert van Dorst. Daarnaast werden ook de jonge scheidsrechters Meine Groefsema en Jan-Willem Bouw, beiden uit de stad Groningen, nieuw benoemd in het bestuur.