Liften Tasmantoren deels weer in bedrijf

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Eén van de twee liften in de Tasmantoren werkt sinds woensdagavond weer. Dinsdagavond ontstond er kortsluiting waardoor bewoners waren aangewezen op het trappenhuis.

Dinsdagavond roken bewoners in de toren een brandlucht. De Groninger brandweer kwam ter plaatse. Zij ontdekten dat er kortsluiting was ontstaan in de beide liften. Een monteur ging direct aan de slag met het herstel. Aanvankelijk dacht men dat de liften woensdagochtend weer zouden werken. Uit het onderzoek bleek echter dat de printplaten volledig verwoest waren. Nieuwe onderdelen moesten uit Duitsland ingevlogen worden.

Woensdag rond het avonduur was één van de twee liften weer in bedrijf. Wanneer de andere lift hersteld is, is nog onbekend.

Deel dit artikel: