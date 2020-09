Liesbeth’s schilderclub voor minima bestaat 10 jaar

Al tien jaar lang komen elke week zo’n 15 teken- en schilderfanaten bij elkaar in de Oosterparkwijk voor de schilderclub van Liesbeth Hovenkamp. In die tien jaar is de club uitgegroeid tot een belangrijke activiteit voor mensen uit de buurt.

Hovenkamp begon tien jaar geleden met de schilderclub omdat het voor veel mensen om haar heen te duur was om schilderlessen te nemen. Inmiddels is het schilderen niet meer het enige wat ze doen, maar is voor veel mensen het sociale aspect net zo belangrijk. “Ik woon alleen en heb geen werk,” vertelt een vrouw. “Het levert een bijdrage aan het hebben van sociale contacten, je combineert je hobby met gezelligheid.”

Hovenkamp is erg trots op wat ze heeft opgebouwd. “Iedereen is hier welkom, iedereen mag zijn wie hij is. Daar ben ik trots op, dat ik die ruimte schep. Het is een soort familie geworden.”