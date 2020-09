nieuws

Foto: Google Streetview

Bij studentenvereniging Unitas is een lid besmet met het coronavirus.

Volgens Unitas is de student niet op de sociëteit aan het Schuitendiep geweest, maar was er mogelijk in huiselijke kring wel contact met andere leden van Unitas.

Uit voorzorg heeft Unitas het verenigingsgebouw gesloten en zijn alle activiteiten afgelast.