Licht in Groningse kroegen moet waarschijnlijk om één uur uit

Naar alle waarschijnlijkheid moeten de kroegen in Groningen hun deuren om middernacht gaan sluiten en om één uur de lichten uitdoen. Ook mogen zaaleigenaren vanaf dan nog maar vijftig mensen toelaten.

Groningen wordt hoogstwaarschijnlijk vanaf vrijdag bestempeld tot een ‘zorgelijke regio’ qua coronabesmettingen. De overleggen met het Ministerie van Volksgezondheid staan nog voor vrijdag in de planning. De maatregelen worden waarschijnlijk na dit ovrleg afgekondigd, zo meldt woordvoerder Hans Coenraads van Veiligheidsregio Groningen donderdagmiddag. Wanneer de maatregelen ingaan is nog niet bekend. In de gebieden waar vorige week vrijdag de coronamaatregelen werden aangescherpt, werd de horeca vanaf zondagavond op de nieuwe avondklok gesteld.

Over specifieke maatregelen voor Groningen, wil de Veiligheidsregio zich nog niet uitlaten. Deze zijn afhankelijk van de meeste recente besmettingscijfers in de Stad en de overleggen met de Rijksoverheid.