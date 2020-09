Lichaam in water Spilsluizen is van 84-jarige man uit Stad

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het lichaam dat donderdag in het begin van de middag werd aangetroffen in het water aan de Spilsluizen in de Groningse binnenstad is van een 84-jarige man uit Stad. Dat laat de politie donderdagavond weten.

De man werd even na het middaguur in het water aangetroffen. Hulpdiensten rukten massaal uit. Behalve de politie en een ambulance kwam ook de brandweer met de duikers en de grote hulpverleningswagen ter plaatse. Al snel bleek dat hulp niet meer mocht baten. De politie begon direct een onderzoek naar de toedracht. Medewerkers van de Forensische Opsporing en de Technische Recherche probeerden een beeld te krijgen van wat er gebeurd was en stelden sporen veilig.

Door een gespecialiseerd duikteam werd het lichaam in de loop van de middag geborgen waarna het overgebracht werd naar een mortuarium waar sectie werd verricht. Daaruit is gebleken dat een misdrijf als doodsoorzaak uitgesloten kan worden.