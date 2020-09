Lichaam gevonden in water Spilsluizen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In het water aan de Spilsluizen is donderdagmiddag het lichaam van een overleden persoon aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht.

De melding van een persoon te water kwam rond 12.15 uur bij de hulpdiensten binnen. “We hebben moeten constateren dat het om een overleden persoon gaat”, meldt een politiewoordvoerder. “Wij gaan samen met de brandweer het lichaam uit het water halen.” Volgens de politie is nog onbekend wie het slachtoffer is. “Hier gaan we onderzoek naar doen. Ook gaan we onderzoeken hoe de persoon te water heeft kunnen geraken.”

Tekst gaat verder onder de foto





Duikers van de politie maken zich gereed om het water in te gaan. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Spilsluizen afgesloten

De hulpdiensten kwamen na de melding met diverse voertuigen ter plaatse. “De brandweer rukte uit met de duikers en met de grote hulpverleningswagen”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Ook kwamen verschillende politiewagens en een ambulance ter plaatse. Om de hulpverleners veilig hun werk te kunnen laten doen is de Spilsluizen zowel aan de noord- als aan de zuidzijde voor het verkeer afgesloten. De Ebbingebrug en de Boteringebrug zijn wel voor het verkeer begaanbaar.”

Recherche en duikers van de politie doen onderzoek

De brandweer keerde rond 12.45 uur terug naar de kazerne. “Het lichaam is nog niet geborgen. Medewerkers van de Technische Recherche en de Forensische Opsporing kwamen rond 13.10 uur ter plaatse. Zij gaan onderzoek doen naar de toedracht.” Volgens Ten Cate zijn ook duikers van de politie aanwezig. “In zulk soort situaties doen deze duikers de berging van lichamen en eventuele voorwerpen die aangetroffen worden. Dit is om eventuele sporen die belangrijk zijn in het onderzoek veilig te kunnen stellen.”

Vanwege het incident komen veel mensen uit de omgeving een kijkje nemen.

Later meer.





De Spilsluizen is voor het verkeer afgesloten. De Boteringebrug is wel begaanbaar. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl