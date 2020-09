Lepelaars van Schiermonnikoog maken tussenlanding op De Onlanden

nieuws

De lepelaars van Schiermonnikoog rusten deze zondag even uit bij De Onlanden. Een filmpje (onder) laat zien dat het om een behoorlijk aantal gaat.



‘Het was vanmorgen weer genieten bij de Lepelaars in De Onlanden. Diverse broedvogels van Schiermonnikoog die het gebied gebruiken als tussenstop op weg naar het zuiden’, meldt René Oosterhuis, beheerder van het Groninger Landschap.

