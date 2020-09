Lekkage op boot in Zweedse Haven, brandweer plaatst olieschermen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest woensdagmiddag in actie komen in de Zweedse Haven nabij de Bornholmstraat vanwege een lekkage op een boot. Bij het incident is niemand gewond geraakt.

De melding van een oppervlakte verontreiniging kwam rond 13.30 uur bij de hulpdiensten binnen. “Het gaat om een lek in een boot”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Wat wij doen is de omgeving beschermen. Om welke vloeistof het gaat, dat is bij mij onbekend, maar je kunt je voorstellen dat er op een boot verschillende vloeistoffen gebruikt worden.” Behalve brandweer Stad kwam ook brandweer Bedum ter plaatse. “Brandweer Bedum beschikt over het specialisme oppervlakte verontreiniging. Zij hebben een auto met olieschermen waarmee ze een vloeistof op het water in kunnen dammen.”

Met het indammen wordt er voor gezorgd dat er geen gevaar is voor de omgeving en dat de vloeistof zich niet verder kan verspreiden. “Een gespecialiseerd bedrijf zal opgeroepen moeten worden om de substantie op te ruimen.”