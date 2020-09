Leger des Heils zoekt collectanten voor buurthuiskamers

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Groningen. De opbrengsten van haar jaarlijkse collecteweek worden dit jaar besteed aan de buurthuiskamers van de geloofsgemeenschap.

“In deze crisistijd is hulp voor veel mensen harder nodig dan ooit. Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen”, zo schrijft Geert-Jeroen Klootsema van het heilsleger. “Het Leger des Heils zet alles op alles om, soms op creatieve manieren, zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden.”

Het Leger des Heils heeft door heel Nederland zo’n honderd buurthuiskamers. Deze zijn bedoeld voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Het overgrote deel van deze buurthuiskamers is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties. Het Leger des Heils organiseert daarom een landelijke collecteweek, dit jaar van 23 tot en met 28 november.

Aanmelden als collectant kan via www.legerdesheils.nl/collecte