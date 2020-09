“Leg amateurvoetbal tijdelijk stil en speel door tot in juni”

sport

Foto Andor Heij: Robert Groninger met enkele spelers van PKC'83

De KNVB moet alle competities in het amateurvoetbal de komende weken stil leggen. Dat zegt bestuurslid en assistent trainer Robert Groninger van voetbalvereniging PKC’83 uit de stad.

Groninger reageert hiermee op het besluit van het kabinet om drie weken lang geen publiek toe te staan bij alle sportwedstrijden. Het is één van de maatregelen om de opmars van het coronavirus de kop in te drukken.

“Als er geen publiek komt en de kantine dicht is hebben wij geen inkomsten”, aldus Groninger. Diverse clubs, waaronder PKC, hebben het al moeilijk doordat de competitie afgelopen seizoen niet afgemaakt werd door het coronavirus en daardoor veel inkomsten mis liepen.

Groninger vindt dat het seizoen verlengd moet worden. “Als we nu drie weken of een maand stoppen dan kunnen we tot en met juni door spelen. De KNVB zou er verstandig aan doen om dat te besluiten”.

Eigen glazen ingegooid

“Ik vind het een goed idee waar ik gelijk achter ga staan”, zegt Helpman voorzitter Jan van der Lei. “Maar aan de andere kant; wat is drie weken op al die maanden dat het virus er al is. Je weet nooit of drie weken genoeg is, maar mensen moeten wel blijven bewegen voor hun gezondheid”.

“Ik vind het kabinetsbesluit vreselijk. Afgezien van de gezelligheid is het ook erg slecht voor de kantineopbrengst”, vervolgt Van der Lei, die nog een boodschap heeft voor degenen die de coronaregels aan hun laars gelapt hebben: “Ik hoop wel dat al die jongeren, de twintigers en de dertigers, er nu wel van doordrongen zijn dat ze hun eigen glazen hebben ingegooid”.